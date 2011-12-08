〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,因新加坡库存处於低位

路透新加坡12月8日电---亚洲柴油裂解价差周四继续小幅上涨,目前仍在每桶18美元关口上方,因新加坡库存处於低位.

1月柴油裂解价差上涨0.19美元,较迪拜原油每桶高18.70美元,位於逾两周高点.

交易员称,新加坡中质馏分油库存急剧跌至43个月低位,因壳牌石油(Shell)SHEL.L日产50万吨的新加坡炼厂减产,导致供应仍然偏少.

他们又称,从日本和韩国等国的进口减少,因这些国家把煤油生产增至最大负荷,以满足冬季取暖需求.

由於柴油逆价差仍然居高不下,他们说贸易商没有动力储存柴油.

由於原油价格波动,纸货市场和实货市场的柴油交易仍然淡静,仅有10万桶12月柴油互换和40万桶高含硫量和低含硫量实货成交.

1月柴油裂解价差上涨0.19美元,较迪拜原油每桶高18.70美元.

1月航煤裂解价差上涨0.14美元,至每桶19.88美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.24 126.64 126.44 127.00 -0.56 -0.44

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.43 126.83 126.63 127.27 -0.64 -0.50

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.49 127.89 127.69 128.27 -0.58 -0.45

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.24 128.64 128.44 129.02 -0.58 -0.45

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.35 126.89 -0.54 -0.43

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.95 126.44 -0.49 -0.39 (完)