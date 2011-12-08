〔国际油市〕强劲买兴提振亚洲燃料油1月/2月跨月价差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月8日电---强劲的买兴提振亚洲石脑油1月/2月跨月价差至每吨逆价差8.00美元,扳回前一日的跌幅.
到期的12月/1月合约也连续第三日走坚,飙升至一个月高位每吨17.00美元,因点价兴趣在近两个月的时间里把近月合约保持在两位数的深度逆价差区间.
一位在新加坡的西方交易员说:"今天的买兴巨大,达到逾350,000吨,反映出存在新的买兴,这再度将近月跨月价差抬高至双位数逆价差区间."
"基本面或表明市场相对较弱,但是事件因素提高支撑..."
1月/2月成交量创下逾一周最大,逾350,000吨以每吨8.00-8.50美元成交.
其它跨月价差合约在2月/3月的带领下大体走弱.
1月燃料油裂解价差贴水收窄0.35美元至5.60美元.2月合约则走强0.13美元至每桶较迪拜原油贴水6.32美元.
180-cst燃料油下跌3.90美元至每吨683.40美元.380-cst燃料油下跌4.15美元至每吨666.40美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.20 683.60 683.40 687.30 -3.90 -0.57
现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.20 666.60 666.40 670.55 -4.15 -0.62
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 682.00 684.00 683.00 687.00 -4.00 -0.58
380CST船用燃料油升水 15.80 17.40 16.60 16.45 0.15
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF12.40 12.70 12.55 14.00 -1.45 -10.36
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF10.75 11.25 11.00 12.63 -1.63 -12.87
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。