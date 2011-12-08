〔国际油市〕强劲买兴提振亚洲燃料油1月/2月跨月价差

路透12月8日电---强劲的买兴提振亚洲石脑油1月/2月跨月价差至每吨逆价差8.00美元,扳回前一日的跌幅.

到期的12月/1月合约也连续第三日走坚,飙升至一个月高位每吨17.00美元,因点价兴趣在近两个月的时间里把近月合约保持在两位数的深度逆价差区间.

一位在新加坡的西方交易员说:"今天的买兴巨大,达到逾350,000吨,反映出存在新的买兴,这再度将近月跨月价差抬高至双位数逆价差区间."

"基本面或表明市场相对较弱,但是事件因素提高支撑..."

1月/2月成交量创下逾一周最大,逾350,000吨以每吨8.00-8.50美元成交.

其它跨月价差合约在2月/3月的带领下大体走弱.

1月燃料油裂解价差贴水收窄0.35美元至5.60美元.2月合约则走强0.13美元至每桶较迪拜原油贴水6.32美元.

180-cst燃料油下跌3.90美元至每吨683.40美元.380-cst燃料油下跌4.15美元至每吨666.40美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.20 683.60 683.40 687.30 -3.90 -0.57

现货380CST燃料油 FO380-SIN 666.20 666.60 666.40 670.55 -4.15 -0.62

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 682.00 684.00 683.00 687.00 -4.00 -0.58

380CST船用燃料油升水 15.80 17.40 16.60 16.45 0.15

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF12.40 12.70 12.55 14.00 -1.45 -10.36

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF10.75 11.25 11.00 12.63 -1.63 -12.87