〔表格〕美国12月1日止当周农作物出口销售报告--USDA

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透华盛顿12月8日电---美国农业部(USDA)公布12月1日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 427.2 0.0 499.8 0.0 18,347.9 23,732.0
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.4 90.2
玉米 695.5 12.5 832.5 12.5 22,838.4 23,539.2
高粱 0.0 0.0 * 0.0 537.4 1,569.3
大豆 770.4 25.2 860.4 25.2 22,053.6 33,401.0
豆粕 170.0 0.0 185.3 0.0 3,725.9 4,251.5
豆油 18.5 0.0 21.3 0.0 140.4 795.9
皮马棉 11.2 0.0 11.7 0.0 394.5 384.5
陆地棉 -34.1 1.1 75.5 1.1 9,686.4 12,961.6
稻米 65.2 0.0 65.4 0.0 1,441.7 2,058.6 (完)
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--编译 梁睿雪; 审校 田建华
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