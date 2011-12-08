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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 22:49 BJT

〔美国股市〕开低,因欧洲央行总裁对进一步购债态度谨慎

路透纽约12月8日电---美国股市周四开低,因欧洲央行总裁德拉吉对买入更多欧元区公债以缓和欧债危机持审慎态度.

道琼工业指数.DJI下跌45.41点,或0.37%,报12,150.96点.标准普尔500指数.SPX下滑8.86点,或0.70%,报1,252.15点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌19.27点,或0.73%,报2,629.94点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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