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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 22:54 BJT

〔美国热股〕MEMC Electronic上涨约10%,因其将解雇员工

路透12月8日电---晶圆制造商MEMC Electronic MaterialsWFR.N称将解雇超过1,300名员工,或约为总员工数量的五分之一.同时当季将计提拨备约7亿美元,因疲弱市场迫使其削减成本.

MEMC Electronic Materials周四盘初上扬10.21%,报4.64美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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