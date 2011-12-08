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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 23:34 BJT

〔美国热股〕EQT微跌,此前作出正面明年产品销售预估和旗下业务调整

路透12月8日电---天然气生产商EQT(EQT.N)预计明年产品销售量将增长,并称将把其州际管线子公司的一部分并入一业主有限合伙公司.

EQT周四早盘微跌0.88%,报57.65美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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