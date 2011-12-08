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债券 | 2011年 12月 8日 星期四 23:54 BJT

〔标题新闻〕10月ECB向希腊银行业放贷环比降34.6亿欧元,但希腊央行ELA放贷增362.5亿欧元

(注:ELA全称为Emergency Liquidity Assistance/紧急流动性援助)

ECB:欧洲央行

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