〔国际油市〕12月24日止四周OPEC石油日均出口料将增加26万桶--分析师

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月8日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月24日的四周内,石油日均出口料将增加26万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月24日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,368万桶,截至11月26日止四周原油出口量为2,342万桶.
OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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