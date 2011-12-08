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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 00:38 BJT

〔国际油市〕12月24日止四周OPEC石油日均出口料将增加26万桶--分析师

路透伦敦12月8日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月24日的四周内,石油日均出口料将增加26万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月24日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,368万桶,截至11月26日止四周原油出口量为2,342万桶.

OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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