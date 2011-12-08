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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 01:56 BJT

〔标题新闻〕EBA最新压力测试结果显示,瑞典银行业并不需要增资以满足新资本规定-瑞典金管局

瑞典金管局全称为Swedish Financial Supervisory Authority/瑞典金融监管局

EBA:欧洲银行业管理局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E7MO009]

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