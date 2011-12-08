〔英国债市〕英债期货大幅上涨,因ECB加速公债购买计划的希望落空

* 英债期货攀升逾一个大点,因欧债危机疑虑

* ECB总裁德拉吉淡化公债购买计划的传闻;欧盟领导人即将出席欧盟峰会

* 指标英债收益率距2.1%的纪录低位近在咫尺

路透伦敦12月8日电---英国公债期货周四大涨,指标公债收益率则跌至接近上月触及的纪录低位,此前欧洲央行(ECB)淡化市场对欧洲央行将很快加速公债购买计划以减缓欧元区债务危机的预期.

策略师表示,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉似乎为央行将采取更多激进举措以应对危机关上大门,引发市场担心欧洲领导人维期两天的欧盟峰会的不确定性.

今日市场交投震荡且成交清淡,3月英债期货FLGH2收高108个跳动点至115.41.可比德债期货FGBLH2则上升102个跳动点.

现货市场,10年期英国公债收益率GB10YT=RR下跌约10个基点,报2.12%.接近上个月触及的2.1%的纪录低点,当时英国央行暗示准备扩大资产购买计划.

英国公债较可比德债收益率EU10YT=RR从13个基点收窄至约12个基点.

"就英债而言,最重要的是(今日市场)是由期货引导,而并非是现货市场主导的走势."Monument Securities分析师Marc Ostwald.说."现货市场不会有太多活动...多空双方规模较小,却给人以市场反应较庞大的错觉,但实际上这是由成交量匮乏所放大的."

对欧洲领导人能否解决欧债危机的持续担忧支持英债,在存在巨大的不确定时,英债被视为避险资产.

投资者担心欧洲决策者在欧盟峰会能否就解决欧债危机的果决行动达成协议.

周四英国央行货币政策委员会投票通过保持资产购买规模不变,但多数分析师认为央行向金融体系注入更多资金只是时间问题.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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