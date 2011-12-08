〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及一个月高位,欧洲央行应对危机举措令人失望

* 英镑兑欧元触及一个月高位,之前欧洲央行公布利率决定

* 英国央行保持利率在0.5%不变

* 欧元可能跌向0.8486英镑的九个月低位

* 但交易商称在0.85英镑之上有企业需求

路透伦敦12月8日电---英镑兑欧元周四触及一个月高位,且势将升至九个月最高,因欧洲央行未能采取激进行动遏制债务危机令投资者失望,促使其抛售欧元.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8496英镑的低位,如进一步走低,将跌向11月10日触及的低位0.8486英镑,该水平之下为欧元/英镑3月以来最低.

欧元/英镑稍後反弹,回落0.1%,报0.8524英镑,交易商称,在0.85英镑附近的企业欧元需求限制欧元跌幅.

英国央行维持利率在0.5%不变,并维持2,750亿英镑的量化宽松计划规模不变.英镑对此反应甚微.央行的决定一如预期,令市场关注点集中在欧元和欧洲央行.

欧洲央行降息25个基点,并为银行提供长期资金以减弱正在逼近的衰退程度,并避免出现信贷紧缩.

"欧洲央行会议被市场视为对欧元略微不利.市场可能希望看到央行实施更多非常规举措和果断的行动,因此随着意大利公债收益率再度攀升,逆转本周稍早的跌势,欧元走势挣扎,"Investec的企业和机构金融部主管Lee McDarby表示.

欧洲央行总裁德拉吉称,央行尚未考虑进一步降息,且今日的降息决定并非全体委员一致通过.他还为有关欧洲央行将大规模购买欧元区公债的预期泼冷水.

未来几天,欧洲情势的发展料将是主导英镑走势的主要因素.任何政界人士解决危机的努力在周五欧盟峰会上取得进展的迹象都可能提振包括英镑在内的风险货币.

英镑兑美元GBP=D4跌0.55%,报1.5625美元,跟随欧元/美元跌势,远低於稍早触及的逾一周最高位1.5770美元.

巴克莱预计,英镑/美元将在一年内跌至1.50美元,但对欧元将走强,他们预计,欧元/英镑将跌至0.80英镑.(完)