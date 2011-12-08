〔金属期市〕期铜再度下跌,德拉吉言论打压欧债危机解决方案预期

* 欧债危机令金属走低

* 中国经济放缓担忧重压市场

* 市场关注:周五于布鲁塞尔召开的欧盟峰会

路透纽约/伦敦12月8日电---期铜周四下滑,有可能录得两周来最高跌幅,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉言论打压了欧盟峰会召开前,市场对於地区债务危机将迎来解决方案的希望.

期铜连续第三天下跌,并触及一周最低.之前德拉吉淡化了市场对欧洲央行将在欧盟峰会後加大公债购买力度的预期.此次峰会将於周五在布鲁塞尔召开.

德拉吉言论盖过了欧洲央行(ECB)周四降息和延长对银行的流动性供应的影响.

"我认为预期有一些过高了,欧洲央行暗示至少在目前应该关注的,增加银行业的流动性,而不是一些人所呼吁的大规模购买公债"加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师与资深经济学家Peter Buchanan称.

"所以说,毫无疑问(市场)会感到失望."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3触及每吨7,660美元的盘中低位,为今年11月30日迄今最低,之後收跌110美元,报每吨7,710美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2跌5.60美分,或近1.6%,收於每磅3.50美元,接近盘中交投区间3.4790-3.6045美元的底端.

根据汤森路透初步数据,截至纽约尾盘时段,成交量约47,000口,较30日均值低近20%.

投资者亦日益担心重要消费国中国的需求,因有关该国经济放缓的忧虑仍较为严重.

周五中国公布的11月出口数据将提供有关该国经济的更多佐证,预计该数据有可能录得两年来最低成长速度.

周六将公布的11月中国商品进口数据中,预计铜进口将较10月增加,因稍早预订的铜货抵达.

以下为1832GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 349.45 -5.95 -1.67 444.70 -21.42

LME期铝 2064.00 -14.00 -0.67 2470.00 -16.44

LME期铜 7700.00 -120.00 -1.53 9600.00 -19.79

LME期铅 2103.00 -45.00 -2.09 2550.00 -17.53

LME期镍 18295.00 245.00 +1.36 24750.00 -26.08

LME期锡 20125.00 -375.00 -1.83 26900.00 -25.19

LME期锌 1984.00 -43.00 -2.12 2454.00 -19.15

上海期铝 16160.00 -35.00 -0.22 16840.00 -4.04

上海期铜 57860.00 -500.00 -0.86 71850.00 -19.47

上海期锌 15775.00 -40.00 -0.25 19475.00 -19.00

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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