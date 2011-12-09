(重发)〔欧洲股市〕下滑至一周收盘低位,因ECB总裁德拉吉的讲话令市场失望

(重发以补齐首段漏字)

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.5%

* 欧洲央行没有暗示将增加买入欧元区国家公债,打压股市

* 意大利股市表现最差

路透伦敦12月8日电---欧洲股市周四下滑至一周收盘低位,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉没有暗示将大规模扩大公债购买计划规模,且表示欧元区经济面临的下行风险增加.

股市交投震荡,在德拉吉发言後转至平盘下方.德拉吉在讲话中没有向投资者希望的那样暗示欧洲央行将增加买入公债的规模,并放贷给国际货币基金组织(IMF)以援助受债务困扰的欧元区国家.

德拉吉讲话後,STOXX欧洲600银行指数.SX7P大跌3.1%,跌幅居前.

"投资者原本希望购债计划规模将被扩大,因金融体系的流动性紧绌,"Ashburton European Equity Fund基金经理Veronika Pechlaner说.

"我们仍然减持金融股,且在今日的声明发表後,我们的这一策略将不太可能改变."

在欧洲央行将不会透过买入更多受困欧元区国家公债来扶助这些国家的前景明朗後,意大利股市FTSE MIB .FTMIB受创最重,重挫4.3%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌1.5%,收报973.62点,盘中高见998.75点.

英国富时100指数.FTSE下跌1.14%,报5,483.77点;德国股市DAX指数.GDAXI收低2.01%,报5,874.44点,法国CAC-40指数.FCHI跌2.53%,报3,095.49点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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