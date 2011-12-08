〔欧元债市〕意大利公债收益率跳升,欧洲央行打压扩大购债规模的冀望

* 意大利公债收益率跃升至6.5%上方

* 德拉吉打压有关更激进购买公债的预期

* 欧洲央行下调利率25个基点至1%

路透伦敦12月8日电---意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周四跳升,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉打压了有关央行会扩大购债规模,作为全面化解欧债危机的一部分措施的冀望.

欧洲央行下调利率25个基点至1%的史上最低水平,并提供长期融资.但德拉吉打压有关预期,即一旦欧盟领导人在至关重要的布鲁塞尔峰会上同意采取行动加强财政联盟,央行便会扩大公债购买规模.

投资者静候周五欧盟峰会,以察结果是否能够说服欧洲央行购买更多公债,以及峰会是否会得出一全面的解决方案.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升44个基点至6.51%,而两年期意大利公债IT2YT=TWEB升64个基点至6.49%.

近期意大利公债收益率回落後,清算机构LCH.Clearnet SA和Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G)下调了使用意大利公债来筹资的成本.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跃升37个基点至5.82%,两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB升54个基点至5.13%.

10年期法国和比利时公债收益率同样大幅上扬,但涨幅不及意大利和西班牙公债.

市场也对德拉吉的讲话作出反应,德拉吉称欧洲央行或国家央行借出资金予国际货币基金组织(IMF),来购买欧元区公债的做法是不合法的,貌似要反对这个得到热烈讨论的方法.

此番言论也令欧盟峰会或不足以重建金融市场信心的忧虑升温.德法正推进修改条约,实施更为严苛的预算纪律.

就在至关重要的峰会召开前一天,德国公债期货FGBLc1收报136.82,日内升102个跳动点.

"阻力区域在136.19/28,而137.79应该是德债回探11月高位139.58前的主要阻力水准,"法国兴业银行在一份研究报告中指出.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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