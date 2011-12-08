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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 06:13 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因美元走强且欧债危机令人担心

路透芝加哥12月8日电---美国小麦期货周四连续第二日走低,交易商称因美元走强令其承压,且担心欧元区债务危机令本已疲软的对美国小麦的需求进一步走弱.

交易商也指出,在美国农业部周五早间公布供需月报前,出现一些平仓.

分析师预期,美国农业部报告将预计2011/12年国内小麦期末库存为8.3亿蒲式耳,全球小麦期末库存预料为2.03031亿吨.

伊拉克标购50万吨小麦,最终从加拿大和俄罗斯共购入40万吨.

美国农业部周四早间表示,美国上周出口销售小麦42.72万吨,不及预期的45-65万吨.

CBOT-3月软红冬麦WH2下跌3-1/2美分,报每蒲式耳5.97美元.

CBOT小麦预估成交量为69,597口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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