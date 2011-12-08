〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因美元走强且欧债危机令人担心

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透芝加哥12月8日电---美国小麦期货周四连续第二日走低,交易商称因美元走强令其承压,且担心欧元区债务危机令本已疲软的对美国小麦的需求进一步走弱.
交易商也指出,在美国农业部周五早间公布供需月报前,出现一些平仓.
分析师预期,美国农业部报告将预计2011/12年国内小麦期末库存为8.3亿蒲式耳,全球小麦期末库存预料为2.03031亿吨.
伊拉克标购50万吨小麦,最终从加拿大和俄罗斯共购入40万吨.
美国农业部周四早间表示,美国上周出口销售小麦42.72万吨,不及预期的45-65万吨.
CBOT-3月软红冬麦WH2下跌3-1/2美分,报每蒲式耳5.97美元.
CBOT小麦预估成交量为69,597口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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