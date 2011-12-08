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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 06:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米收高,周五USDA报告前投资者逢低接盘和空头回补

路透芝加哥12月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四因逢低接盘和空头回补收高,周五美国农业部(USDA)将公布12月供需报告.

美元走强、原油和股市下跌限制玉米涨幅,之前欧洲央行(ECB)称尚未考虑再度下调利率,打压欧元.

USDA称上周美国玉米出口销售总量为70.8万吨,高於预估的35-45万吨.

欧洲交易商称,台湾玉米行业采购协会(Maize Industry Procurement Association)透过标购从巴西买入6万吨玉米.

全球第二大豆生产国巴西政府机构Conab周四表示,2011/12年产量预计将大幅减少逾5%,因其为种植获利更高的玉米让路.

料下周美国中西部、大平原作物种植和牲畜养殖区天气转暖,而阿根廷的干燥天气越发令人担忧.

3月玉米期货合约在所有关键移动均线下方交投.九日相对强弱指标为42.

CBOT-3月玉米合约CH2收涨7美分,报每蒲式耳5.99-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为208,368口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 母红

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