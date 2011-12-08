〔芝加哥期市〕CBOT玉米收高,周五USDA报告前投资者逢低接盘和空头回补

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透芝加哥12月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四因逢低接盘和空头回补收高,周五美国农业部(USDA)将公布12月供需报告.
美元走强、原油和股市下跌限制玉米涨幅,之前欧洲央行(ECB)称尚未考虑再度下调利率,打压欧元.
USDA称上周美国玉米出口销售总量为70.8万吨,高於预估的35-45万吨.
欧洲交易商称,台湾玉米行业采购协会(Maize Industry Procurement Association)透过标购从巴西买入6万吨玉米.
全球第二大豆生产国巴西政府机构Conab周四表示,2011/12年产量预计将大幅减少逾5%,因其为种植获利更高的玉米让路.
料下周美国中西部、大平原作物种植和牲畜养殖区天气转暖,而阿根廷的干燥天气越发令人担忧.
3月玉米期货合约在所有关键移动均线下方交投.九日相对强弱指标为42.
CBOT-3月玉米合约CH2收涨7美分,报每蒲式耳5.99-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为208,368口.(完)
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--编译 洪曦;审校 母红
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