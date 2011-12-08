〔纽约期市〕ICE期棉因投资者少量卖盘微跌,欧洲峰会和USDA报告受关注

路透纽约12月8日电---棉花期货周四小幅收跌,因投资者少量卖盘.分析师称周五将召开的欧盟峰会以及将公布的一政府作物报告受到投资者关注.

金融市场疲弱令期棉承压,因欧洲央行(ECB)无意支持激进措施解决危机,投资者感到沮丧.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收跌0.26美分,收报每磅92.05美分,盘中交易区间为91.66-92.99美分.周三交易区间在91.75-93.80 美分.

根据ICE Futures数据,周四成交量为6,600口左右,较30日均值低超过三分之二.

"我们在等待欧洲(会议召开).这是一个重头戏."商品机构Keith Brown总裁Keith Brown说.

债务危机困扰金融市场的时间已长达数周,且衰退的可能性日益上升,全球多数国家可能因此受到冲击.

Brown补充道,棉花市场人士也在等待美国农业部(USDA)月度供需报告.

预计USDA将下调2011/12年美国棉花产量预估,并调整2011/12年美国棉花出口预期.

USDA曾在11月供给报告中预计2011/12年美国棉花产量将在1,630万包,低於此前一个月的1,661万包.美国棉花出口预估在1,130万包,之前为1,150万包.

交易所数据显示,周三棉花市场未平仓合约为140,708口,之前一日为139,821口.

洲际交易所数据显示,周三总成交量为9,344口,高於此前一天的12,621口.(完)