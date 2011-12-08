〔纽约期市〕可可和咖啡下跌,欧盟峰会前市场大幅波动

路透纽约12月8日电---软商品期货市场周四大幅震荡,市场紧张关注旨在应对欧债危机的欧盟峰会.

可可下跌至三年新低,之前因最大产地西非种植区的大量供应就已走软,而糖扳回上日的巨大跌幅.咖啡重挫.

周四欧洲央行宣布降息25个基点,至1%,以应对欧元区面临的经济衰退和通缩双重风险,且预料央行将公布新的举措扶助受债务危机拖累的银行.

周四投资者纷纷卖出股票及欧元,他们对欧洲央行对采取激进行动舒缓欧债危机的提议未提供有力支持而感到沮丧.

ICE-指标3月原糖期货SBH2升1.08美分,或4.7%,收於每磅24.13美分.周三,该合约下挫约5%,触及22.99美分的日低.

伦敦3月白糖期货LSUc1收升19.80美元,至每吨623.40美元.周三,该合约下跌超过20美元.

"市场受制於欧洲情势.欧盟峰会将对外围市场巨大影响,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith谈到周五欧峰会时说.

伦敦3月可可期货LCCH2收低14英镑,报每吨1,369英镑,略高於合约的纪录新低1,347英镑,後者为指标次月合约2008年末以来最低水平.

ICE-3月可可期货CCH2大跌11美元,收报每吨2,131美元,为次月合约2008年末迄今最低结算价.该合约盘中触及2,078美元的合约低位.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2下挫1.20美分,收报每磅2.2865美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2下滑43美元,报每吨1,910美元.(完)