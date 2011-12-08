〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因忧虑南美天气

路透芝加哥12月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商表示,美国农业部月报出炉前出现空仓回补,抵消了美元走高及原油价格下跌的影响.

豆油和豆粕期货大多收低.

玉米因空仓回补引发的反弹走势提振大豆,交易商为周五美国农业部12月供需报告而调整仓位.

巴西政府机构Conab下调巴西2011/12年大豆收成至7,129万吨,低於11月预估的7,149-7,297万吨,也不及去年收成,为创纪录的7,532亿吨,给大豆带来支撑.

但美元走高、原油价格和股市下跌令大豆涨势受限,因欧洲央行对化解欧债危机给出的援手不够强劲,令投资者失望.

美国农业部公布,最新一周美国大豆出口销售为79.56万吨,高於预期的55-65万吨.

CBOT-1月大豆合约SF2升1-1/2美分,报每蒲式耳11.32-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1收低0.04美分,至每磅50.20美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收跌1美元,报每吨282.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为217,912口,豆油为75,429口,豆粕为47,240口.

以下为CBOT农产品期货在2000 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 600.25 7.50 1.3% -4.6%

CBOT大豆Sc1 1132.50 1.50 0.1% -18.7%

CBOT豆粕SMc1 282.70 -1.00 -0.4% -23.7%

CBOT豆油BOc1 50.20 -0.04 -0.1% -13.1%

CBOT小麦Wc1 597.00 -3.50 -0.6% -24.8%

CBOT稻米RRc1 1422.00 -16.50 -1.2% 1.6%

欧盟小麦BL2X1 179.25 -0.75 -0.4% -29.0%

美国原油期货CLc1 98.33 -2.16 -2.2% 7.6%

道琼工业指数.DJI 12,026 -171 -1.4% 3.9%

现货金XAU= 1707.70 -34.25 -1.9% 20.3%

欧元/美元EUR= 1.3337 -0.0076 -0.6% -0.1%

美元指数.DXY 78.8300 0.3470 0.4% -0.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1882 33 1.8% 6.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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