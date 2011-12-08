〔全球金市〕欧洲央行危机响应令人失望打压金价跌2%,关注欧盟峰会

* 金价下跌,此前欧洲央行打压有关采取更多措施解决欧债危机的冀望

* 金价录得约三周来最大单日跌幅

* ETF持仓量持稳於纪录高位附近,卖权交投活跃

* 周五将公布美国贸易收支数据

路透纽约12月8日电---金价周二跌约2%,为近三周来最大单日跌幅,此前欧洲央行打压关於采取更为积极措施来化解区内债务危机的希望.

欧洲央行降息并表示将提供长期资金後,金价起初走强1%.但在欧洲央行总裁德拉吉打压了有关央行将扩大公债购买规模的预期後,金价涨势迅速消散.

"如果欧洲央行未能拿出方法来提供流动性,引发对通缩的忧虑.如果确实发生通缩,金价不会是一个有吸引力的资产,"DoubleLine Capital大宗商品资产投资组合经理人Jeffrey Sherman表示.该公司共管理约200亿美元资产.

黄金投资者现正密切关注周五的欧盟峰会.会议旨在达成化解区内债务危机的全面方案,而债务危机已经威胁到欧元区核心经济体德国和法国的债信评级.

2001GMT,现货金XAU=跌1.9%至每盎司1,707.69美元,为11月21日以来最大单日跌幅.

现货银XAG=跌2.9%,报每盎司31.55美元.

标准普尔500指数跌近2%,同样令金价承压.金价近来跟随股市走势.

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen表示,期权交易商大多直接购买卖权和卖权价差,以限制标的期货的进一步下行风险.

Jossen表示,行权价在1,600-1,700美元间的卖权交投活跃.

美国2月期金GCG2收低31.40美元,报每盎司1,713.40美元.成交量略高於30日均值,与此前几日的清淡市况有所不同.

"源自欧洲的事件风险巨大.就凭一条重要新闻,就能令金价涨势烟消云散,转而走低,"Heraeus Precious Metals Management交易商Fred Schoenstein表示.

图表上来看,金价下一技术支撑位在50日移动均线切入位,每盎司1,707美元处.金价周四盘中一度跌穿该水准.

尽管金价本周难以进入上行轨道,但全球最大的黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓量依旧接近纪录高位,看涨期权交易大增,反映出现在持有黄金的愿望强烈.

现货铂金(白金)XPT=跌2%,报每盎司1,489.75美元,现货钯金XPD=则跌0.4%至每盎司670.21美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1713.40 -31.40 -1.8 1707.80 1760.50 156,152

COMEX白银期货 SIZ1 31.538 -1.089 -3.3 31.425 33.300 47,757

COMEX铂金期货 PLF2 1494.40 -27.60 -1.8 1493.10 1537.50 7,638

COMEX钯金期货 PAZ1 675.30 -10.15 -1.5 660.50 683.95 3,453

现货金 XAU= 1707.69 -33.65 -1.9 1704.65 1754.10

现货银 XAG= 31.550 -0.930 -2.9 31.440 33.180

现货铂金 XPT= 1489.75 -30.25 -2.0 1494.25 1531.24

现货钯金 XPD= 670.21 -2.84 -0.4 663.35 680.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=