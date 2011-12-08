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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 05:21 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收挫1.63%,Nasdaq指数收跌1.99%

路透纽约12月8日电---美国股市周四收跌,此前欧洲央行为决策者正准备一大规模解决欧债危机方案的冀望浇了冷水,且德国拒绝接受增强欧元区援助基金火力的部份建议.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌198.67点,或1.63%,至11,997.70点;标准普尔500指数.SPX重挫26.66点,或2.11%,至1,234.35点.Nasdaq指数.IXIC回落52.83点,或1.99%,至2,596.38点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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