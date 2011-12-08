〔美国债市〕公债价格上涨,此前欧央行言论降低出台更多QE举措的期望

* 公债价格上涨,此前欧洲央行对推出更多QE计划的冀望浇了冷水

* 周五欧盟峰会疑虑增加了公债的避险买盘

* 成交清淡而价格振荡,交易商持观望态度

路透纽约12月8日电---美国公债价格周四上涨,此前欧洲央行对扩大公债购买计划规模的冀望浇了冷水,且投资者对欧元区领导人将制定影响深远的解决方案抑制欧债危机的期望降低.

欧洲央行总裁德拉吉称,欧元区援助基金而不是欧洲央行,应当仍然是抗击欧债危机扩散的主要工具.

投资者原本希望,如果欧盟领导人周五就收紧预算和降低难以为继的债务负担达成协议,欧洲央行将提出新的量化宽松政策.

"市场原本等待欧洲央行将推出一项大规模的(量化宽松)方案.德拉吉讲话所提出的央行举措低於这一期望,"Gleacher & Co.利率部主管Russ Certo说.

不过欧洲央行确实显示出其致力於缓和信贷紧绌的情况,并确保流金流动,因央行宣布降息至1%,放宽对信贷的抵押品规定,及将放贷年期延长至最多三年.

现在市场紧张聚焦在周五的欧盟峰会上,交易商在寻找一连串问题的答案,包括任何新的援助基金的规模和结构,预算条约如何执行,以及有关欧元区未来的诸多问题.

投资者不愿意在欧盟峰会举行前持有大量仓位,因为会议结果存在不确定性,这造成公债交投震荡,成交清淡,放大了价格走势.

这种振荡的市况使投资者难以卖出公债,为年底前一连两周的新债供应作准备.

"交易商希望作空公债,但他们一直无法这样做,"Gleacher的Certo说.

美国财政部周四公布,下周将出售总计780亿美元的公债,分别在周一,周二,周三和周四标售320亿美元三年期公债,210亿美元10年期公债,130亿美元30年期公债和120亿美元五年期通膨保值债券(TIPS).

指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)自11月初以来大致处於1.90%-2.10%区间.10年期公债价格最新升18/32,收益率从周三尾盘的2.03%下跌至1.98%.

鉴於欧洲消息主导市场,交易商没有理会美国一周初请失业金人数降幅大於预期.美国12月3日当周初请失业金人数降至38.1万人的九个月低位,预估为39.5万人.[ID:nCN1272100]

美联储买入46.2亿美元在2020年至2021年到期的公债,作为卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份;同时卖出86.3亿美元明年到期的债券.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-02/32 (+01/32) 0.222

五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (+07/32) 0.845

10年期公债US10YT=RR 100-07/32 (+17/32) 1.976

30年期公债US30YT=RR 102-14/32(+1-08/32) 3.001 (完)

--编译 利棣儿;审校 徐文焰

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