〔纽约汇市〕欧洲央行会议令人失望打压欧元下跌,静候欧盟峰会

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 欧洲央行总裁德拉吉称,央行购买公债并非无止境
* 德拉吉打消借款予IMF的期望
* 欧元走势脆弱,焦点转向周五的欧盟峰会
路透纽约12月8日电---欧元兑美元周四跌幅为近两周来最大.市场原本期望欧洲央行采取大胆行动遏制欧债危机,但欧洲央行总裁的言论给这种冀望泼下冷水.
而在关键的周五欧盟峰会召开前,投资者抛售欧元的动作有所克制.
欧洲央行决定降息25个基点,在随後的新闻发布会上,欧洲央行总裁德拉吉打压了有关该央行将大规模扩大公债购买计划的期望.
他也表示,尽管存在明确限制,但欧元区救援基金应继续成为抗击公债危机蔓延的主要工具,而且欧洲央行或欧元区成员国央行借款予国际货币基金组织(IMF)来购买欧元区公债的做法是不合法的,看似否决了这个得到积极考虑的选项.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。