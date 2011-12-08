〔纽约汇市〕欧洲央行会议令人失望打压欧元下跌,静候欧盟峰会

* 欧洲央行总裁德拉吉称,央行购买公债并非无止境

* 德拉吉打消借款予IMF的期望

* 欧元走势脆弱,焦点转向周五的欧盟峰会

路透纽约12月8日电---欧元兑美元周四跌幅为近两周来最大.市场原本期望欧洲央行采取大胆行动遏制欧债危机,但欧洲央行总裁的言论给这种冀望泼下冷水.

而在关键的周五欧盟峰会召开前,投资者抛售欧元的动作有所克制.

欧洲央行决定降息25个基点,在随後的新闻发布会上,欧洲央行总裁德拉吉打压了有关该央行将大规模扩大公债购买计划的期望.