版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 05:58 BJT

〔美国热股〕德州仪器缩窄和下调第四季营收及获利预估区间

路透12月8日电---德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N在周四收市後表示,缩窄并下调营收和获利预估区间.

德州仪器预计2011年第四季营收介於31.9-33.3亿美元,预计第四季每股盈余(EPS)为0.21-0.25美元.

德州仪器之前预估第四季营收为32.6-35.4亿美元,第四季EPS预估为0.28-0.36美元.

德州仪器称,此次下调预估区间是由於市场、客户和产品需求全面下降,但无线应用程序处理器除外.

汤森路透I/B/E/S预计德仪第四季营收为34.1亿美元,预计第四季EPS为0.48美元.

德仪周四在常规交易时段收低2.45%,报29.92美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐