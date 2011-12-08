〔美国热股〕德州仪器缩窄和下调第四季营收及获利预估区间

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月8日电---德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N在周四收市後表示,缩窄并下调营收和获利预估区间.
德州仪器预计2011年第四季营收介於31.9-33.3亿美元,预计第四季每股盈余(EPS)为0.21-0.25美元.
德州仪器之前预估第四季营收为32.6-35.4亿美元,第四季EPS预估为0.28-0.36美元.
德州仪器称,此次下调预估区间是由於市场、客户和产品需求全面下降,但无线应用程序处理器除外.
汤森路透I/B/E/S预计德仪第四季营收为34.1亿美元,预计第四季EPS为0.48美元.
德仪周四在常规交易时段收低2.45%,报29.92美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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