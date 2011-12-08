〔美国热股〕德州仪器缩窄和下调第四季营收及获利预估区间

路透12月8日电---德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N在周四收市後表示,缩窄并下调营收和获利预估区间.

德州仪器之前预估第四季营收为32.6-35.4亿美元,第四季EPS预估为0.28-0.36美元.

德州仪器称,此次下调预估区间是由於市场、客户和产品需求全面下降,但无线应用程序处理器除外.