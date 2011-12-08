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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 06:03 BJT

〔美国基金〕12月7日当周货币市场基金增加252.6亿美元--ICI

路透华盛顿12月8日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至12月7日当周,美国货币市场共同基金总资产增加252.6亿美元,至2.687万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加75.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加116.1亿美元,免税基金增加61.3亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加59.4亿美元至9,365.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加9.80亿美元,至1,980亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加24.1亿美元至5,446.5亿美元.免税基金资产增加25.6亿美元至1,938.9亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加193.1亿美元至1.741万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加65.3亿美元至7,438.6亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加92亿美元至9,011.6亿美元.免税基金资产增加35.8亿美元至961.6亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 利棣儿

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