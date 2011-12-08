〔美国基金〕12月7日当周货币市场基金增加252.6亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加59.4亿美元至9,365.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加9.80亿美元,至1,980亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加24.1亿美元至5,446.5亿美元.免税基金资产增加25.6亿美元至1,938.9亿美元.