〔加拿大股市〕收低,欧洲峰会召开前ECB总裁德拉吉的言论打击市场

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透多伦多12月8日电---加拿大股市周四收低,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称欧洲金融市场前景黯淡,且没有暗示央行将采取更为激进的行动来应对地区债务危机.
欧盟峰会召开前,德国拒绝了增加欧元区应对债务危机火力的草案建议,引发全球股市大幅下挫.
"市场主要担心的是布鲁塞尔将会有什麽结果,因此人们相当紧张."ABC Funds资产组合经理Irwin Michael称."我们需要欧洲方面传出一些有建设性的消息."
权重的材料类股下跌2.4%,因黄金和基本金属锐挫.
化肥生产商Potash(POT.TO)挫跌4.8%,报41.96加元,在领跌行业和市场个股中跌幅最深.
其他下滑的权重股包括Barrick Gold(ABX.TO)下跌1.9%,报50.82加元.Goldcorp(G.TO)跌1.7%,报51.65加元.
能源类股亦因油价下跌而告挫2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低196.94点,或1.62%,报11,951.79点.10项分类指数中有九项收低.仅公共事业类股微升0.09%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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