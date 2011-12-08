〔加拿大股市〕收低,欧洲峰会召开前ECB总裁德拉吉的言论打击市场

路透多伦多12月8日电---加拿大股市周四收低,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称欧洲金融市场前景黯淡,且没有暗示央行将采取更为激进的行动来应对地区债务危机.

欧盟峰会召开前,德国拒绝了增加欧元区应对债务危机火力的草案建议,引发全球股市大幅下挫.

"市场主要担心的是布鲁塞尔将会有什麽结果,因此人们相当紧张."ABC Funds资产组合经理Irwin Michael称."我们需要欧洲方面传出一些有建设性的消息."

权重的材料类股下跌2.4%,因黄金和基本金属锐挫.

化肥生产商Potash(POT.TO)挫跌4.8%,报41.96加元,在领跌行业和市场个股中跌幅最深.

其他下滑的权重股包括Barrick Gold(ABX.TO)下跌1.9%,报50.82加元.Goldcorp(G.TO)跌1.7%,报51.65加元.

能源类股亦因油价下跌而告挫2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低196.94点,或1.62%,报11,951.79点.10项分类指数中有九项收低.仅公共事业类股微升0.09%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI