《综述》欧洲央行打压关於加强救助的期望,欧盟寻求达成危机解决协议

* 欧洲央行打消购买公债期望,排除帮助增强IMF资源的可能性

* 法国和德国努力推动修改欧盟条约,以控制预算

* 德国反对协议草案中的关键内容

* 萨科齐:欧洲从未面临如此大的崩溃风险

* 欧洲银行业者被告之需要增资1,150亿欧元

路透法兰克福/布鲁塞尔12月8日电---欧洲央行(ECB)总裁的言论令期望其采取更大胆行动来应对债务危机的市场感到失望.欧洲领导人随後将召开峰会,法国总统称这是解决问题的最後机会.

市场先前预期,如果欧盟领导人在峰会上同意建立更紧密财政联盟的措施,欧洲央行将大规模扩大公债购买规模.欧洲央行总裁德拉吉令这种期望降温.

一份提交给欧盟领导人的六页协议草案,要求制订新的"财政条约",包括在欧元区推行更加严格地执行预算规则,以及把建立一个永久救援基金的时间提前到2012年中并给予该基金银行执照.

但这份协议草案一经泄漏,德国一名资深官员就反对其中的关键内容,包括允许欧元区未来的救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)以银行形式运营并可以从欧洲央行借款,同时亦反对发行欧元区共同债券的长远目标.