〔美国股市〕ADR收低,欧系银行股跌幅居前

路透纽约12月8日电---外国企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周四下跌,欧系银行股领跌,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉打压市场关於该央行将加大对抗债务危机力度的预期.

市场原本预期欧洲央行将在欧盟周五峰会後大幅增加购买政府公债的规模,但德拉吉浇灭了这种希望.

欧洲央行下调指标利率,使之回到纪录低位1%,并向银行提供额外的流动性供应.但这些举措不足以提振信心.

在美国上市的欧系银行National Bank of GreeceNBG.N下挫7.2%至2.32美元,瑞士信贷(CS.N)下跌5.7%至23.82美元,Lloyds Banking Group(LYG.N)下滑8.3%至1.54美元.

而在美国当地市场,标准普尔金融业指数.GSPF则下跌3.7%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌2.8%.相比之下,标准普尔500指数.SPX下滑2.1%.

德国称其拒绝了峰会草案中的一些措施後,欧元兑美元在周四尾盘扩大跌幅,这令ADR跌势加剧.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下挫2.7%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS跌2.65%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下滑3.34%.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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