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货币新闻 | 2011年 12月 9日 星期五 07:08 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因市场对欧洲经济忧虑加深

路透纽约12月8日电---美国原油期货周四连续第二日下跌,此前欧洲央行言论降低了应对欧债危机采取果断举措的期望.

原油价格在利好的美国就业数据提振下升逾1美元之後回落,因欧洲央行总裁德拉吉言论降低了市场对欧央行会在欧盟领导人同意强化财政联盟的条件下大举购买公债的期望.

稍早欧洲央行将利率削减至1%,以应对欧元区面临的衰退及通缩的双重威胁.

美国原油在盘後交易中回落至日内低位.德国消息人士透露,德国拒绝接受部分欧盟峰会草案条款,包括授予欧洲稳定机制(ESM)银行执照和发行欧元区共同债券.

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