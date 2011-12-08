〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因市场对欧洲经济忧虑加深

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透纽约12月8日电---美国原油期货周四连续第二日下跌,此前欧洲央行言论降低了应对欧债危机采取果断举措的期望.
原油价格在利好的美国就业数据提振下升逾1美元之後回落,因欧洲央行总裁德拉吉言论降低了市场对欧央行会在欧盟领导人同意强化财政联盟的条件下大举购买公债的期望.
稍早欧洲央行将利率削减至1%,以应对欧元区面临的衰退及通缩的双重威胁.
美国原油在盘後交易中回落至日内低位.德国消息人士透露,德国拒绝接受部分欧盟峰会草案条款,包括授予欧洲稳定机制(ESM)银行执照和发行欧元区共同债券.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。