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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 07:02 BJT

全球外汇市场12月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月8日(四)

2350 - 日本第四季大型制造业景气判断指标(BSI).

2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)修正值.

2350 - 日本11月货供额.

12月9日(五)

-- - 欧盟峰会.

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳在会後召开记者会.

0500 - 日本央行副总裁西村清彦在一个研讨会上讲话.

0700 - 德国11月消费者物价指数(CPI).

0700 - 德国10月贸易收支.

0745 - 法国10月年内迄今财政预算.

0745 - 法国10月工业生产.

0930 - 英国11月生产者物价指数(PPI).

0930 - 英国10月贸易收支.

1330 - 美国10月国际贸易收支.

1455 - 路透/密西根大学12月美国消费者信心指数.

1530 - 美国12月2日当周经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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