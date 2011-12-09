日本就虐待二战战俘向加拿大致歉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华12月8日电---加拿大政府周四表示，日本就二战期间加拿大战俘受到日军虐待作出“由衷地致歉”，籍此修复两国关系。
二战期间，数以千计的盟军战俘沦为日军的奴隶劳工，其中很多人被折磨致死。
加拿大表示，退伍军人事务部部长布莱尼(Steven Blaney)和很多退伍军人在日本东京接受了日本外务大臣政务官加藤敏幸的道歉。
布莱尼在声明中称：“这个重要姿态是和解的关键一步，也是所有战俘生命中的重要里程碑。”
大约1,600名加拿大人在1941年12月香港沦陷後被俘。
声明称：“加拿大人在被俘期间遭到了他们蓄意和系统性的虐待……战俘被迫到建筑工地、矿山，船厂和铸造厂从事繁重的劳动，并经常挨打、挨饿。”
2005年，日本政府就二战期间被日军虐待的荷兰战俘致歉，日本1998年还曾向英国致歉。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。