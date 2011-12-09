美国向WTO起诉中国对美家禽课重税

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月8日电---美国周四要求世界贸易组织(WTO)取消中国对美家禽徵收高额关税的作法。
美国贸易代表让·柯克(Ron Kirk)在一份声明中表示：“中国似乎滥用了贸易救济法，并危及到美国人的就业，美国不会袖手旁观。”
这也是自中国2001年12月11日加入WTO以来，美国对中国提起的第12起投诉案。美国总统奥巴马因未能对中国贸易采取强硬立场而遭到国内各派抨击。
中国在2010年8月和9月先後颁布规定，对美国肉鸡产品徵收从55%-135%不等关税，声称这些肉鸡产品获得政府补贴，并以低於市场价倾销到中国。
美国总统奥巴马2009年批准轮胎特保案，对中国产轮胎徵收35%关税後数周，中国开始对自美国进口肉鸡展开调查，之後颁布上述关税规定。
中国对美家禽徵收关税也被视为是对美国国会禁止进口中国加工鸡肉的报复。
美国贸易办公室表示，在徵收上述高额关税前，美国是面向中国的最大肉鸡产品出口国，此後，该产品对华出口降幅达到近90%。
柯克表示：“我们希望中国能履行作为WTO成员的承诺，并确保美国企业，包括我们的农民能有一个公平的竞争环境。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
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