中俄难以达成天然气供应协议--法国兴业银行

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月8日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周四发布的研究报告中称，不久的将来中国将成为主要的天然气进口国，但暂时不太可能与俄罗斯Gazprom(GAZP.MM)签约，而是会争取土库曼斯坦甚至美国天然气供应。

中国计划不晚於2020年，将天然气在能源消费中所占比例由3%提高至10%，截至2018年左右的天然气供应均已得到保障。但中国需要签署新的天然气供应协议，满足此後的天然气需求。

“（中俄）天然气价格谈判缺乏进展，看来中国并不急於与俄Gazprom签署天然气合约。”法国兴业银行说。

据国际能源署的数据，中国是全球最大能源消费国。若中俄顺利达成天然气供应协议，将有助於俄罗斯降低对出口欧洲市场的依赖，目前俄罗斯约80%的天然气出口收入来自欧洲。

中俄已经耗了五年时间协商条款，但迄今未达成一致。

法国兴业银行称：“中国已采取各种措施确保天然气进口，这令我们更确信中国将先寻求与美国达成液化天然气供应协议，退而求其次才会回头争取Gazprom。”

11月中国与土库曼斯坦签约，後者对中国天然气年供应量计划增加250亿立方米，达到650亿立方米。

法国兴业银行认为，中国的政策意味着Gazprom出口重点仍在欧洲，这意味着“至少2016年前欧洲天然气供应充足”。

而得益於新技术，美国天然气产量达到纪录高位，该国将目光投向需求旺盛、价格较高的亚欧市场。（完）