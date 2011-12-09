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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:09 BJT

〔香港新股〕中国旭阳煤化工集团拟延迟路演,冀明年首季重启IPO--IFR

路透12月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国旭阳煤化工集团决定延迟进行香港上市路演。

该公司原定於11月28日开始路演，12月8日定价，募集资金1.5亿至2亿美元。惟该公司目前希望能於明年第一季度重新启动交易。

高盛(GS.N)和工银国际负责安排是次交易。

旭阳创立於1995年，总部设在北京，是中国最大的焦煤和煤化工产品生产商和供应商之一。其在河北省拥有三处煤化工基地。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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