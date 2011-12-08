《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.26 -2.66 -4.16 3894289
搜狐 (SOHU.O) 50.12 -2.12 -4.06 811262
网易 (NTES.O) 46.13 -0.51 -1.09 379847
百度 (BIDU.O) 126.63 -2.70 -2.09 3914455
亚信科技 ASIA.O 8.67 -0.24 -2.69 645970
侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.00 +0.01 80904
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.94 -0.28 -2.12 1544244
联电 (UMC.N) 2.12 -0.07 -3.20 843146
日月光 (ASX.N) 4.52 -0.14 -3.00 282485
矽品精密 (SPIL.O) 4.23 -0.11 -2.53 1038415
和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 +0.00 +0.00 27695
友达 (AUO.N) 4.42 -0.32 -6.75 331973
中华电信 (CHT.N) 33.40 +0.02 +0.06 55123
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.25 +0.19 +0.51 958644
香港
中国移动 (CHL.N) 47.98 -0.50 -1.03 206214
中国联通 (CHU.N) 21.08 -0.19 -0.89 205011
中国电信 (CHA.N) 59.25 -0.71 -1.18 35595
中芯国际 (SMI.N) 2.32 -0.10 -4.13 72868
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.49 -0.10 -2.79 1258
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。