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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 07:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.26 -2.66 -4.16 3894289

搜狐 (SOHU.O) 50.12 -2.12 -4.06 811262

网易 (NTES.O) 46.13 -0.51 -1.09 379847

百度 (BIDU.O) 126.63 -2.70 -2.09 3914455

亚信科技 ASIA.O 8.67 -0.24 -2.69 645970

侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.00 +0.01 80904

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.94 -0.28 -2.12 1544244

联电 (UMC.N) 2.12 -0.07 -3.20 843146

日月光 (ASX.N) 4.52 -0.14 -3.00 282485

矽品精密 (SPIL.O) 4.23 -0.11 -2.53 1038415

和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 +0.00 +0.00 27695

友达 (AUO.N) 4.42 -0.32 -6.75 331973

中华电信 (CHT.N) 33.40 +0.02 +0.06 55123

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.25 +0.19 +0.51 958644

香港

中国移动 (CHL.N) 47.98 -0.50 -1.03 206214

中国联通 (CHU.N) 21.08 -0.19 -0.89 205011

中国电信 (CHA.N) 59.25 -0.71 -1.18 35595

中芯国际 (SMI.N) 2.32 -0.10 -4.13 72868

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.49 -0.10 -2.79 1258

(完)

--整理 徐文焰

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