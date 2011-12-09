世界奢侈品巨头酣战男装市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月8日电---受中国市场的驱动，奢侈男装需求日益旺盛，LVMH(LVMH.PA)和PPR(PRTP.PA)等行业巨头纷纷增加对这一市场的投资。

咨询公司贝恩预计，奢侈男装市场占全球市场容量的40%，规模达1,800亿欧元（2,400亿美元），且目前仍以约14%的年增长率快速增长，而奢侈女装的年增长率仅为8%。

“男装相对於女装来说仍欠发展，所以存在很多机会。”波士顿咨询公司咨询师Jean-Marc Bellaiche表示。

中国是全球奢侈品消费增速最快的市场，销量年均增长率约20-25%，其中男性消费占四分之三，总值约230亿欧元。

“按当前增速，中长期看全球奢侈品市场增长的70%将来自中国。”罗兰贝格(Roland Berger)合伙人Bernard Malek认为。

里昂证券亚太分析师预计，2020年以前，包括港澳台的大中华区奢侈品市场将占全球的44%，目前仅占17%。

巴黎春天百货时装采购主管Tancrede de Lalun认为，男装市场将“爆炸式增长……因为男性消费者购买欲强烈，没有极限”。（完）