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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 07:19 BJT

《日本重要政经日程》--12月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月8日(四)

2350 - 日本第四季大型制造业景气判断指数.

2350 - 日本第三季GDP修正值.

2350 - 日本11月货供额.

12月9日(五)

-- - 内阁会议,之後财务大臣安住淳将举行记者会.

0500 - 日本央行副总裁西村清彦在一次研讨会上发表讲话.

0600 - 丰田汽车(7203.T)发布最新财测.

0600 - Panasonic(6752.T)举行记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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