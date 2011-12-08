澳新经济指标预测--12月9日-12月16日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月5日当周---------------------------------
12月8-13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 +1.1% -0.3%
(较上年同期) +2.6% +3.4%
12月9日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------12月12日当周--------------------------------
12月12日(一)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 -- +2.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 顺差25.64
进口(较上月) -- -1%
出口(较上月) -- -3%
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.3%
12月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 -- 正2
企业状况指数 -- 负1.0
0030 澳洲房屋开工 第三季 -- -4.7%
12月13-14日
-- 澳洲消费者信心指数 12月 -- +6.3%
12月14日(三)
无重要经济数据公布.
12月15日(四)
0030 澳洲新车销售 11月 -- +1.1%
12月16日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。