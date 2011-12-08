〔加拿大汇市〕欧元走疲拖累加元下滑,因欧洲应对危机的希望降温

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透多伦多12月8日电---加元兑美元周四下跌,加拿大30年期公债收益率(殖利率)降至纪录低位,因市场对欧元区决策者将加快行动应对欧债危机的希望降温.
路透报导称,德国反对欧盟周四协议草稿中的部分内容,此前欧洲央行总裁德拉吉淡化了央行将大举购买公债的预期.
Scotia Capital外汇交易主管David Bradley称,"市场想要逢高抛售,正如我们在欧元兑美元中看到的那样,这同样将令加元承压."
加元兑美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0226加元,或0.9779美元,较周三收盘价1.0103加元或0.9898美元跌逾1%.这是加元一个月来录得的最大单日跌幅.
继德拉吉发布评论之後,疲弱的市场人气将加元从五周高位拉下,触及日低1.0235加元,或0.9770美元,创11月30日来最低.
Bradley认为,美元兑加元的下一阻力位在1.0290加元左右,并称若美元年底前全线走强,他不会感到意外.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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