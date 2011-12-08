《中国报摘》--中国证券报12月9日

* 头版头条:

--欧洲央行周四宣布将基准利率下调25个基点至1%,这是欧洲央行连续第二个月下调欧元区主导利率;此外,欧洲央行将对欧洲商业银行无限量贷款期限由13个月延长至3年,

* 其他:

--截至周四,17家上市券商均公布了11月业绩快报,国泰君安研究报告统计数据显示,上市券商11月实现营业净收入41.32亿元人民币,实现净利润12.71亿元,虽然同比依然下滑,但环比分别增长18%和39%.

--新华保险公告称,本次A股IPO发行价确定为23.25元/股,网下申购冻结资金513亿元,认购倍数达57.18倍,网上申购冻结资金1,597亿元,中签率为2.22%.

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,近期人民币汇率波动是正常的,没有任何一国的货币汇率可以一直单边升值,如果因为人民币升值或贬值而恐慌,是很不理性的行为.

--国家发改委副秘书长赵家荣表示,今年初确定的节能减排目标存在难以完成的风险.

--11月深圳新房成交创年内新低,深圳规划国土委公布的数据显示,11月深圳成交商品住房1,685套、成交均价为18,757元/平方米,环比分别下降23.8%、1.89%.

--贵州茅台(600519.SS)公告,公司拟投资约4.37亿元,用於建设新增2,800吨茅台王子酒制酒技改工程,项目完工交付投产後,每年销售收入可达5.7亿元,利润总额2.88亿元.

--云维股份(600725.SS)称,拟向包括实际控制人云南煤化工集团在内的不超过10名特定投资者定向发行不超过3.34亿股,募集至多21亿元,将用於收购控股股东云维集团以及实际控制人所持有的多家煤炭公司股权.

--TCL集团(000100.SZ)公告称,1-11月公司手机产品销量累计达3,914.87万台,同比增22.46%,液晶电视销量达930.41万台,同比增长43.71%.

--中原地产统计数据显示,已公布11月销售数据的15家全国性房企业绩十分惨淡,其中有14家房企销售金额同比环比均出现明显下滑,中国海外(0688.HK)等多家房企11月销售金额同比跌幅逾20%.

--中国指数研究院的监测数据显示,11月全国133个城市共成交土地面积5,581万平方米,环比减少25%,同比减少43%;其中住宅类用地成交面积2,057万平方米,环比减少19%,同比减少55%.

--铁路系统相关人士透露,铁道部今年放松了对企业自备货车的购买管制,企业自备货车数量在今年有明显的增长;此外,随着大量客运专线的建成和开通运营.既有线路将释放出巨大的货运运能,货车生产商或将迎来业绩增长的春天.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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