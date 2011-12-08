〔美国债市〕12月7日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透纽约12月8日电---美国联邦储备理事会(FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量下降.

美联储称,截至12月7日当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少137.6亿美元,至3.453万亿(兆)美元.

持仓明细显示,外国央行持有的美国公债总额下降134.5亿美元,至2.735万亿美元.

外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构所发行或担保的证券持有量减少3.11亿美元,至7,179亿美元.

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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.

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