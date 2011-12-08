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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报12月9日

* 头版头条:

--中国加入世界贸易组织十年,国有控股商业银行核心竞争力显着增强.

* 其他:

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)在加拿大开设第八家分支机构,位於加拿大安大略省密西沙加市华人聚集的商业区.

--财政部要求严格执行中央预算单位执行公务卡强制结算目录,并将办公费、公务接待费等16个项目纳入强结算目录.

--中德住房储蓄银行重庆分行开业,标志着开始跨地区发展的战略.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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