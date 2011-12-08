《中国报摘》--金融时报12月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国加入世界贸易组织十年,国有控股商业银行核心竞争力显着增强.
* 其他:
--中国银行(601988.SS)(3988.HK)在加拿大开设第八家分支机构,位於加拿大安大略省密西沙加市华人聚集的商业区.
--财政部要求严格执行中央预算单位执行公务卡强制结算目录,并将办公费、公务接待费等16个项目纳入强结算目录.
--中德住房储蓄银行重庆分行开业,标志着开始跨地区发展的战略.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。