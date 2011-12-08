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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 07:52 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日上升,後市料震荡

路透伦敦12月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二天上升,受较大型海岬型船舶市场铁矿石船运活动上升扶助.

不过货运业未来几个月料出现更多震荡,因船舶供过於求且经济形势愈发低迷将令获利承压.

波罗的海乾散货运价指数上升33点或1.78%至1,882点.

海岬型船舶推动了货运市场近期涨势,受助于澳洲和巴西对中国的煤矿和铁矿石出口,以及日本煤矿进口活动回暖.港口船舶拥堵日益严重亦给市场提供支撑.

"钢铁价格下滑和需求减弱令人忧虑,"HSBC Shipping Services研究、咨询和顾问主管Nigel Prentis表示.

铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上升3.64%,船舶日均获利升至31,118美元.10月曾触及一年高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.36%,船舶日均获利为13,518美元.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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