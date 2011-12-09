〔货币市场〕美国财政部或以负收益率标售国库券,因需求旺盛

路透纽约12月8日电---由於美债需求持续攀升,市场人士正在一种兴奋和担忧并存的情绪中,审视美国财政部以负收益率(殖利率)标售国库券的可能性.

当前美国公债这种最安全资产的收益率极低,已经带来很大压力.对於一些投资者而言,收益率为负的国库券将进一步加剧这种压力.另一些投资者则表示欢迎这样的变化.

初级交易商在今年稍早参与了一项财政部调查,其反馈各不相同:一些认为,修改禁止以负收益率标售公债的规定将消除支撑收益率、并防止其滑入更深的负值区域的底部.另一些则表示应该这样做,以允许市场更自由反映对债券的需求.

若财政部允许以负收益率标售国库券,则货币市场基金将受到更多伤害.

财政部周二标售350亿美元四周国库券,投资者需求触及纪录高位.国库券在二级市场以负收益率交易.

欧洲领袖准备召开峰会,货币市场人士认为美债需求不会很快消散.同时,短期债券供应处於50年低位.

另有市场指标显示,欧洲机构融资压力暂时缓解.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周四持稳於0.54%,此前因对欧洲银行业信心消退而稳步上扬.

欧洲美元利率期货价格周四走高,显示交易商预期美元融资利率将在未来数月下降.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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