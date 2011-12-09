2011堪称全球航空安全年--IATA

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦12月8日电---国际航空运输协会（IATA）称，今年前11个月全球航空安全状况同比改善，今年可望成为航空旅行最安全的一年。

截止11月30日，共发生22起致命航空事故，导致486人死亡；去年23起致命事故，786人死亡；2006年分别为20起和855人。

包括非洲在内，今年世界各地区航空事故中死亡人数和飞机损毁均成比例下降，只有俄罗斯和独联体是例外。

国际航空运输协会负责安全的高级副总裁Gunther Matschnigg对记者称：“截止11月底，全球（航空业）安全表现创最佳纪录，安全率同比上升49%。”

国际航空运输协会基於每100万次起飞中的事故和飞机损毁，来衡量飞行安全表现。据此标准，年内北美事故率为1.18，上年同期为1.51；欧洲为1.39，上年同期为1.59；亚太为1.39，上年同期为2.61；拉美为4.57，上年同期为6.85；非洲为6.34，上年同期为17.11；全球总事故率为4.57，上年同期为6.85。

但俄罗斯和独联体事故率大幅上升，从上年同期的7.15升至11.07，因该地区安全标准较低，且空难事故曝光率低。（完）