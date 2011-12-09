2011堪称全球航空安全年--IATA

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月8日电---国际航空运输协会（IATA）称，今年前11个月全球航空安全状况同比改善，今年可望成为航空旅行最安全的一年。
截止11月30日，共发生22起致命航空事故，导致486人死亡；去年23起致命事故，786人死亡；2006年分别为20起和855人。
包括非洲在内，今年世界各地区航空事故中死亡人数和飞机损毁均成比例下降，只有俄罗斯和独联体是例外。
国际航空运输协会负责安全的高级副总裁Gunther Matschnigg对记者称：“截止11月底，全球（航空业）安全表现创最佳纪录，安全率同比上升49%。”
国际航空运输协会基於每100万次起飞中的事故和飞机损毁，来衡量飞行安全表现。据此标准，年内北美事故率为1.18，上年同期为1.51；欧洲为1.39，上年同期为1.59；亚太为1.39，上年同期为2.61；拉美为4.57，上年同期为6.85；非洲为6.34，上年同期为17.11；全球总事故率为4.57，上年同期为6.85。
但俄罗斯和独联体事故率大幅上升，从上年同期的7.15升至11.07，因该地区安全标准较低，且空难事故曝光率低。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。