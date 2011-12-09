版本:
中国
债券 | 2011年 12月 9日 星期五 09:26 BJT

〔标题新闻〕12月7日止当周货币市场共同基金净流入253亿美元,为8月初以来最佳表现--理柏

注:理柏(Lipper)为汤森路透旗下基金分析公司.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E7N8AJH]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐