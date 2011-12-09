〔美国债市〕机构债较可比公债利差窄幅波动,交投活跃

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月8日电---机构债较可比公债利差窄幅波动,涨跌幅在0.50基点之间.市场活动较为强劲,尽管投资者在欧盟峰会结果出炉前作壁上观.机构债落後于公债市场的涨势,但其表现好於持续走阔的互换利差.
中长期投资大户再度青睐中期品种,但较短期品种亦受到追捧,特别是贴现票据.大量资金涌入市场追逐公债和回购,也有利於政府发起企业(GSE)贴现票据.
资金大举买入较短期机构债,受助于本月大量TLGP债券到期,後者一直冲击公债回购市场(推动回购利率走低).254亿美元TLGP债券於周五到期,这与周四短期担保品需求增多有关.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。