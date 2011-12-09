〔美国债市〕机构债较可比公债利差窄幅波动,交投活跃

IFR纽约12月8日电---机构债较可比公债利差窄幅波动,涨跌幅在0.50基点之间.市场活动较为强劲,尽管投资者在欧盟峰会结果出炉前作壁上观.机构债落後于公债市场的涨势,但其表现好於持续走阔的互换利差.