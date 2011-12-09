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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 08:53 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差窄幅波动,交投活跃

IFR纽约12月8日电---机构债较可比公债利差窄幅波动,涨跌幅在0.50基点之间.市场活动较为强劲,尽管投资者在欧盟峰会结果出炉前作壁上观.机构债落後于公债市场的涨势,但其表现好於持续走阔的互换利差.

中长期投资大户再度青睐中期品种,但较短期品种亦受到追捧,特别是贴现票据.大量资金涌入市场追逐公债和回购,也有利於政府发起企业(GSE)贴现票据.

资金大举买入较短期机构债,受助于本月大量TLGP债券到期,後者一直冲击公债回购市场(推动回购利率走低).254亿美元TLGP债券於周五到期,这与周四短期担保品需求增多有关.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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