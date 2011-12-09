〔中国新股〕新华保险A股发行价定为23.25元,募资规模近37亿元

路透上海12月9日电---中国新华人寿保险股份有限公司周五公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.

新华保险此次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,股票代码为601336.此次网上冻结资金量为1,596.5亿元,网上发行中签率为2.22%;网下配售比例为1.75%,认购倍数为57.18倍.

新华保险已是国内第三大寿险公司,仅次于中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)之後,今年前十个月的市占率为10%.

新华保险境外H股发行与本次发行同步进行.H股初始发行规模为3.5842亿股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股超额配售选择权全额行使,则H股发行总股数扩大至4.12183亿股.

据汤森路透旗下IFR周四报导,新华人寿设定香港IPO(首次公开发行)价格为每股28.5港元,接近询价区间28.2-34.33港元的下限.

中金公司和瑞银证券为是次A股发行的联席主承销商.本次A股发行募集资金在扣除发行费用後,将全部用於充实资本金,以支持业务持续增长.

根据招股说明书,新华保险今年1-6月营业收入578.12亿元人民币,净利润17.75亿元;2010年营业收入则为1,025.13亿元,营业利润22.49亿元.(完)