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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:20 BJT

〔韩国股市〕开盘下挫,银行股领跌

路透首尔12月9日电---韩国股市周五开盘下挫,因欧洲央行不准备通过购买公债成为欧洲各国政府的直接借款人,打消了投资者对於该央行将采取更大胆行动来应对欧债危机的预期.

银行股领跌,韩亚金融集团(086790.KS)下挫2.48%,新韩金融集团(055550.KS)下跌2.99%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11下滑1.75%.(完)

--编译 肖群英;审校 杜明霞

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