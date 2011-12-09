〔中国政策〕商务部通过新办法,规范未依法申报的经营者集中处理

路透北京12月9日电---作为反垄断配套规则之一,中国商务部出台对经营者集中未依法申报进行调查处理的规定,以规范目前仍然存在相当数量达到经营者集中申报标准,但未依法申报的现象.

周四稍晚刊登在商务部网站上的新闻稿称,12月7日的商务部部务会议原则通过了《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》.

中国《反垄断法》和《国务院关於经营者集中申报标准的规定》已经确立了经营者集中事先申报制度.违法实施集中的经营者,应当承担相应法律责任,包括停止实施集中、限期处分股份或资产、接受罚款等.

"在实际工作中,仍然存在相当数量的经营者集中未依法申报现象,已产生不良示范效应。"商务部新闻稿称.

中国商务部反垄断局局长尚明之前称,中国今明两年将出台三部反垄断配套规则,分别为《关於经营者集中附加限制性条件的规定》、《关於未依法申报的经营者集中调查处理办法》和《未达申报标准涉嫌垄断经营者集中调查处理办法》.[ID:nCN1980865]

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